Поклонники актера Дмитрия Писаренко создали его страничку в "Википедии"

Поклонники скончавшегося в возрасте 61 года киноактера Дмитрия Писаренко создали в "Википедии" его страничку с краткой биографией и списком ролей в кино и спектаклях.

Поклонники скончавшегося в возрасте 61 года киноактера Дмитрия Писаренко создали в "Википедии" его страничку с краткой биографией и списком ролей в кино и спектаклях.

Дмитрий Писаренко сыграл 26 ролей в кинолентах, наиболее известными из которых являются фильмы "Ревизор", "Царь Иван Грозный" и "Михайло Ломоносов". На подмостках Московского театра им. Ленинского комсомола, Малого театра и Московского Нового драматического театра он принял участие в 16 постановках. Федеральное агентство новостей сообщило, что Писаренко скончался, предположительно, от острой сердечной недостаточности в своей квартире, где его и нашли после того, как актер долго не выходил на связь.