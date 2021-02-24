Сатановский рассказал, чем грозят России договоренности США с Канадой и Японией

США договорились с Канадой совместно противостоять Китаю, защищая «общие ценности», одновременно продлив еще на год соглашение с Японией о «справедливом» распределении расходов на содержание своих военных баз.

Соединенные Штаты Америки договорились с Канадой совместно противостоять Китаю, защищая «общие ценности», одновременно продлив еще на год соглашение с Японией о «справедливом» распределении расходов на содержание своих военных баз.

О этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский.

При этом он отмечает, что у Канады нет разногласий с Китаем, но почему бы им не повраждовать, раз этого хотят США. И почему бы Японии, у которой и так очень сложные отношения с Китаем, не потратить пару лишних миллиардов долларов на содержание американских оккупационных сил. Жалко им что ли, спрашивает Сатановский. Но, по его словам, в этой ситуации, несмотря на ее кажущуюся рутинность, есть, о чем задуматься.

Китай ничего плохого Канаде не сделал, он ей ничем не угрожал и не угрожает, а его конкуренция с американцами Канады никак не касается, пишет политолог. По его словам, Канаде есть, чем торговать с Китаем, и эта торговля отвечает ее интересам. Тем более, что президент США Джо Байден, недавно «придушил» недостроенный канадско-американский газопровод и тем самым так наступил Канаде на карман, как на него давно никто не наступал.

«Бесхитростно честные люди. Не бьют по зубам, так в объятиях душат, ломая ребра, хуже того удава», — иронизирует Сатановский.

А японцам, по его словам, американцы уже давно встали поперек горла, так как они делают с Японией, что хотят и, судя по всему, собираются продолжать это делать, при чем за японский счет.

И США в этом в этом вопросе можно понять – зачем им уходить из стратегической зоны послевоенного контроля, отдавая ее на откуп противнику? На подобную глупость, напоминает эксперт, была способна лишь Россия, и то благодаря двум «титанам мысли» – Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину.

«Американцев, со всеми их тараканами, в таких извращениях никогда никто не обвинял. Они что держат, то уж держат, не нам в пример. Так что, Япония была и есть де-факто колония Соединенных Штатов. Ну, а Канада, в лучшем случае, протекторат. И нам учитывать это, общаясь с ними, стоит», — подчеркивает политолог.

Любой, кто рассуждает в России о том, отдавать или нет Японии Южно-Курильские острова, речь идет не о высоких материях вроде исторической справедливости или экономических выгодах российско-японского сотрудничества на островах, а о размещении на этих островах американских военных баз.

Понимание этого факта, по мнению Сатановского, для должно автоматически закрывать все дискуссии на эту тему для нормальных людей, которых не устраивает возможный развал и раздел собственной страны. То же самое надо понимать и о претензиях Канады на Северный морской путь и полярный шельф, отмечает эксперт.

«Это серьезная угроза. Нет, можно, разумеется, на все это не обращать внимание, отказываться понимать и не принимать в расчет. Мы так и делали все 90-е и 2000-е годы. Цена вопроса: остаемся мы на карте или пойдем тем же путем, которым шел СССР — в историю», — уверен политолог.

По его словам, в этом вопросе пока нельзя сказать, что все окончательно решено, даже несмотря на российские успехи в Крыму, Сирии, Карабахе, и на ее базу в Заполярье. Российский суверенитет, заключает Сатановский, пока еще остается крайне хрупким. И нужно думать, чем Москва ответит на ход, который сделали американцы.