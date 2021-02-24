Представитель РФ в ООН выразил беспокойство из-за слов Байдена о России

Заявления президента США Джо Байдена о России вызывают обеспокоенность в вопросе взаимодействия двух стран. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Заявления президента США Джо Байдена о России вызывают обеспокоенность в вопросе взаимодействия двух стран. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат прокомментировал недавнее выступление Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент США заявил, что РФ якобы атакует западные демократии и пытается ослабить НАТО. Полянский выразил беспокойство относительно взаимодействия России с американской стороной.

В Госдуме ранее прокомментировали заявление Байдена. Член комитета по международным делам Сергей Железняк отметил, что президент США декларирует готовность отстаивать "американские ценности" любым способом.