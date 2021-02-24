Британские СМИ получали миллионы за взращивание журналистов против России

Опубликованные в Сети документы доказывают, что секретные программы, целью которых стало ослабление РФ, финансировало МИД Великобритании.

Опубликованные в Сети документы доказывают, что секретные программы, целью которых стало ослабление РФ, финансировало МИД Великобритании.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании направляло денежные средства для реализации серии медиапроектов Bellingcat, BBC и Reuters. Эти действия были нацелены на ослабление авторитета России в Восточной Европе и Центральной Азии, а также на ее подрыв изнутри. Эту информацию подтверждают материалы, просочившиеся в Сеть.

Согласно опубликованной информации, антироссийскую кампанию развернули BBC Media Action и фонд Thomson Reuters Foundation. Зарубежные СМИ в ее рамках взращивали журналистов против России.

Подлинность появившихся в Сети документов подтвердила пресс-секретарь фонда Thomson Reuters Дженни Верекер, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Транш файлов очень схож с материалами, которые хакеры Anonymous опубликовали в период с 2018 по 2020 год. Иностранные СМИ запросили многомиллионные контракты для продвижения Соединенного Королевства и пообещали "обучать" работников российской прессы, чтобы сформировать сети влияния в России.