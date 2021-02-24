Инвестиции в Норильск до 2035 года составят свыше 120 млрд рублей

Правительство РФ, Красноярский край, Норильск и "Норникель" подписали два совместных соглашения о сотрудничестве и социально-экономическом развитии Норильска до 2035 года.

Правительство РФ, Красноярский край, Норильск и "Норникель" подписали два совместных соглашения о сотрудничестве и социально-экономическом развитии Норильска до 2035 года.

В рамках пакета документов рассматривается общий объем финансирования 120,1 млрд рублей. Большую часть из них инвестирует компания "Норникель" (81,3 млрд), остальные 24 млрд и 14,8 млрд выделят федеральное правительство и Красноярский край соответственно.

Соглашение содержит перечень комплексных мер на период до 2024 года, а также перспективные направления развития до 2035 года. Среди них проекты реновации жилищного фонда, строительство, ремонт и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды и переселение граждан.

"Соглашение является стартовым. Нам предстоит огромная работа по улучшению жизни людей в Норильске", — заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин, в свою очередь, отметил, что данное соглашение пришло на смену предыдущему, которое было рассчитано на десять лет. Он добавил, что "Норникель" собирается участвовать в новом соглашении активнее, чем в предыдущем.

"Норникель" еще до подписания нового соглашения в одностороннем порядке выделил 1 млрд рублей на проектирование реновации жилья и еще 850 млн рублей — на переселение граждан, рассказал Потанин. По его словам, Агентство развития Норильска при поддержке компании уже разработало новый план застройки города и сейчас согласовывает документ с местными властями.

"Норильчане ждали этого соглашения, мы готовились к нему, оно должно изменить жизнь города", — подчеркнул мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Он считает, что реализация мероприятий, прописанных в соглашении, возможна только за счет совместной работы руководства региона, Правительства РФ и "Норникеля". Кроме того, Карасев отметил важную роль в этом процессе органов местного самоуправления.