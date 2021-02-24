17:23 24 Февраля 2021Общество
Стало известно о смерти советского киноведа Даля Орлова
Известный советский сценарист, киновед и ведущий телепередачи "Кинопанорама" умер в 86 лет, сообщили в российском Союзе кинематографистов.
Известный советский сценарист, киновед и ведущий телепередачи "Кинопанорама" умер в 86 лет, сообщили в российском Союзе кинематографистов.
Причины смерти публициста в настоящий момент не называются. Орлов работал главредом журнала "Искусство кино", а также главным редактором Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР.
Кроме того, киновед занимался написанием пьес и сценариев, а в 1970 году стал членом Союза писателей СССР и Москвы. Помимо этого, Даль Орлов, известный своей активной деятельностью, вошел в Союз кинематографистов и Союз журналистов современной России.