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17:23   24 Февраля 2021
Общество

Стало известно о смерти советского киноведа Даля Орлова

Стало известно о смерти советского киноведа Даля Орлова

Известный советский сценарист, киновед и ведущий телепередачи "Кинопанорама" умер в 86 лет, сообщили в российском Союзе кинематографистов. 

Причины смерти публициста в настоящий момент не называются. Орлов работал главредом журнала "Искусство кино", а также главным редактором Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР.

Кроме того, киновед занимался написанием пьес и сценариев, а в 1970 году стал членом Союза писателей СССР и Москвы. Помимо этого, Даль Орлов, известный своей активной деятельностью, вошел в Союз кинематографистов и Союз журналистов современной России.

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#смерть #союз кинематографистов #даль орлов

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