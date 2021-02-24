Поклонники актера Дмитрия Писаренко собирают деньги на его похороны

Актер Дмитрий Писаренко был найден мертвым в московской квартире. Его поклонники начали сбор средств на похороны.

Актер Дмитрий Писаренко был найден мертвым в московской квартире. Его поклонники начали сбор средств на похороны.

Представители фан-клуба артиста связались с его супругой Ларисой Бережной и предложили финансовую помощь. Семья не стала отказываться. Поклонники актера опубликовали реквизиты сына Бережной, который занимается организационными вопросами, чтобы достойно проводить кумира в последний путь.

Бездыханное тело 61-летнего Дмитрия Писаренко обнаружил старший сын его супруги Антон Бережной. Молодой человек рассказал, что актер страдал от острой формы панкреатита. Точную причину смерти установят судмедэксперты. По предварительной версии, звезда театра и кино скончалась от острой сердечной недостаточности.