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17:21   24 Февраля 2021
Общество

Поклонники актера Дмитрия Писаренко собирают деньги на его похороны

Поклонники актера Дмитрия Писаренко собирают деньги на его похороны

Актер Дмитрий Писаренко был найден мертвым в московской квартире. Его поклонники начали сбор средств на похороны.

Представители фан-клуба артиста связались с его супругой Ларисой Бережной и предложили финансовую помощь. Семья не стала отказываться. Поклонники актера опубликовали реквизиты сына Бережной, который занимается организационными вопросами, чтобы достойно проводить кумира в последний путь.

Бездыханное тело 61-летнего Дмитрия Писаренко обнаружил старший сын его супруги Антон Бережной. Молодой человек рассказал, что актер страдал от острой формы панкреатита. Точную причину смерти установят судмедэксперты. По предварительной версии, звезда театра и кино скончалась от острой сердечной недостаточности.

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#похороны #сбор средств #дмитрий писаренко

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