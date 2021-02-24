Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:12   24 Февраля 2021
Общество

СК требует запрета действий фигуранту дела о перекрытии дорог в столице

СК требует запрета действий фигуранту дела о перекрытии дорог в столице

Следователи требуют избрать меру пресечения первому фигуранту дела о перекрытии дорог на незаконной акции 23 января в Москве.

СК просит назначить члену незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил адвокат фигуранта Сергей Тельнов.

Поводом для задержания Марьясова стал ролик, на котором слышно, как он руководит участниками протеста, перекрывающими дорогу. Видео было обнаружено во время мониторинга соцсетей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #митинг #перекрытие дорог #Марьясов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров