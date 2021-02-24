СК требует запрета действий фигуранту дела о перекрытии дорог в столице

Следователи требуют избрать меру пресечения первому фигуранту дела о перекрытии дорог на незаконной акции 23 января в Москве.

Следователи требуют избрать меру пресечения первому фигуранту дела о перекрытии дорог на незаконной акции 23 января в Москве.

СК просит назначить члену незарегистрированной Либертарианской партии Глебу Марьясову меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил адвокат фигуранта Сергей Тельнов.

Поводом для задержания Марьясова стал ролик, на котором слышно, как он руководит участниками протеста, перекрывающими дорогу. Видео было обнаружено во время мониторинга соцсетей.