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17:46   24 Февраля 2021
Россия

От ренессанса к декадансу. Что означает приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

От ренессанса к декадансу. Что означает приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

Российская Фемида наконец-то поставила точку в деле «марийского герцога» Леонида Маркелова. Бывший глава Марий Эл получил 13 лет колонии общего режима по совокупности преступлений, среди которых получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и даже незаконный оборот боеприпасов (дома у экс-управленца нашли патроны). Суд почти неделю оглашал приговор объемом около 400 страниц.

О попытках насадить Йошкар-Оле локальный ренессанс за народные деньги «Политика Сегодня» подробно писала ранее. Стараниями господина Маркелова, который находился у власти 16 лет, республиканская столица прирастала напыщенной архитектурной эклектикой. Пока туристы дивились не то российскому Брюгге, не то российской Вероне, марийцы сетовали, что рядовые дворы, дорожная сеть и другие менее возвышенные сферы жизни пребывали в состоянии глубокого упадка.

Кульминацией правления Маркелова, пожалуй, стал личный дворец в центре Йошкар-Олы за счет бюджета. Трехэтажное сооружение в итальянском стиле за пятиметровым забором обошлось республике примерно в 40 миллионов рублей, из которых 18 губернатору пришлось брать в кредит.

От ренессанса к декадансу. Что означает приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

Тяга марийского «аристократа» к роскоши стала слишком заметна и ренессанс сменился декадансом. В апреле 2017 года президент снимает Маркелова с должности главы республики. Казалось бы, ему была уготована безоблачная жизнь весьма состоятельного пенсионера. Как рассказывал экс-чиновник, в планах были отдых и поэзия (Маркелов — известный на родине сочинитель стихов). Спустя неделю в гости к марийскому герцогу на огонек заглянули силовики.

Во время обысков вскрылись истинные масштабы подражания аристократии Старого света, от которых вскипела бы даже голубая кровь. У Маркелова конфисковали имущество на 2,2 млрд рублей, среди которого были золотые слитки, коллекция дорогих наручных часов, драгоценных монет, произведений искусства, редкие вина, иконы, около 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей и далее по списку. Реальная картина благосостояния резко контрастировала с декларациями о доходах, где значились скромные несколько миллионов рублей.

Пока пребывающий в СИЗО господин Маркелов работал с ямбом и хореем, следователи продолжали разрабатывать фактуру обвинений и находили у него все новое и новое имущество. Папки с материалами уголовного дела пухли, отодвигая кульминацию. Однако ничто не вечно под луной, как сказал бы поэт.

От ренессанса к декадансу. Что означает приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что дело Маркелова укладывается в общий тренд борьбы с коррупцией в крупных размерах среди региональных элит. Как напомнил политолог, не менее сурова российская Фемида была к экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, который отправился в колонию на 11 лет за организацию преступного сообщества и разворовывание бюджетных средств. Показательна и судьба экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Он тоже получил 13 лет колонии строгого режима за взятки.

«Это [дело Маркелова] не выбивается из череды приговоров, которые есть у нас в стране. Для губернаторов, региональных элит, которые попадаются на крупных взятках и крупных хищениях, да, 12-13 лет, так они примерно и получают. <…> Я не думаю, что тут есть какие-то специальные политические сигналы. Не настолько Маркелов — важная политическая фигура, чтобы против него специально выстраивали какую-то политическую схему. Вот если в регионах проблемы, то они сейчас закрываются так. Сказать, что это специально, чтобы показать населению РФ видимость нашей судебной системы в борьбе с коррупцией, ну, это может быть. Но чтобы лично к Маркелову была мера устрашения — нет», — поделился мнением Солонников.

В основу дела Маркелова легла взятка на сумму 235 миллионов рублей, которую, по данным следствия, бывший хозяин республики получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» через доверенное лицо Наталью Кожанову.

От ренессанса к декадансу. Что означает приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

Сам обвиняемый на суде заявил, что не считает себя виновным в коррупции и что ему непонятен приговор. Возможно, бывший глава республики верит, что потомки оценят его усилия в преображении Йошкар-Олы. Во всяком случае, эта надежда вкупе с досадой неоцененного таланта читается в поэзии Леонида Маркелова:

Лоренцо Медичи – встречайте:

Банкир, известный меценат,

И он, конечно, виноват,

Что на правительственном сайте

Марийской аномалии

Сегодня можем наблюдать

Величие Италии.

 

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