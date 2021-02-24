От ренессанса к декадансу. Что означает приговор экс-главе Марий Эл Маркелову

Бывший глава республики Леонид Маркелов получил 13 лет колонии и крупный штраф за взяточничество.

Российская Фемида наконец-то поставила точку в деле «марийского герцога» Леонида Маркелова. Бывший глава Марий Эл получил 13 лет колонии общего режима по совокупности преступлений, среди которых получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и даже незаконный оборот боеприпасов (дома у экс-управленца нашли патроны). Суд почти неделю оглашал приговор объемом около 400 страниц.

О попытках насадить Йошкар-Оле локальный ренессанс за народные деньги «Политика Сегодня» подробно писала ранее. Стараниями господина Маркелова, который находился у власти 16 лет, республиканская столица прирастала напыщенной архитектурной эклектикой. Пока туристы дивились не то российскому Брюгге, не то российской Вероне, марийцы сетовали, что рядовые дворы, дорожная сеть и другие менее возвышенные сферы жизни пребывали в состоянии глубокого упадка.

Кульминацией правления Маркелова, пожалуй, стал личный дворец в центре Йошкар-Олы за счет бюджета. Трехэтажное сооружение в итальянском стиле за пятиметровым забором обошлось республике примерно в 40 миллионов рублей, из которых 18 губернатору пришлось брать в кредит.

Тяга марийского «аристократа» к роскоши стала слишком заметна и ренессанс сменился декадансом. В апреле 2017 года президент снимает Маркелова с должности главы республики. Казалось бы, ему была уготована безоблачная жизнь весьма состоятельного пенсионера. Как рассказывал экс-чиновник, в планах были отдых и поэзия (Маркелов — известный на родине сочинитель стихов). Спустя неделю в гости к марийскому герцогу на огонек заглянули силовики.

Во время обысков вскрылись истинные масштабы подражания аристократии Старого света, от которых вскипела бы даже голубая кровь. У Маркелова конфисковали имущество на 2,2 млрд рублей, среди которого были золотые слитки, коллекция дорогих наручных часов, драгоценных монет, произведений искусства, редкие вина, иконы, около 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей и далее по списку. Реальная картина благосостояния резко контрастировала с декларациями о доходах, где значились скромные несколько миллионов рублей.

Пока пребывающий в СИЗО господин Маркелов работал с ямбом и хореем, следователи продолжали разрабатывать фактуру обвинений и находили у него все новое и новое имущество. Папки с материалами уголовного дела пухли, отодвигая кульминацию. Однако ничто не вечно под луной, как сказал бы поэт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что дело Маркелова укладывается в общий тренд борьбы с коррупцией в крупных размерах среди региональных элит. Как напомнил политолог, не менее сурова российская Фемида была к экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, который отправился в колонию на 11 лет за организацию преступного сообщества и разворовывание бюджетных средств. Показательна и судьба экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Он тоже получил 13 лет колонии строгого режима за взятки.

«Это [дело Маркелова] не выбивается из череды приговоров, которые есть у нас в стране. Для губернаторов, региональных элит, которые попадаются на крупных взятках и крупных хищениях, да, 12-13 лет, так они примерно и получают. <…> Я не думаю, что тут есть какие-то специальные политические сигналы. Не настолько Маркелов — важная политическая фигура, чтобы против него специально выстраивали какую-то политическую схему. Вот если в регионах проблемы, то они сейчас закрываются так. Сказать, что это специально, чтобы показать населению РФ видимость нашей судебной системы в борьбе с коррупцией, ну, это может быть. Но чтобы лично к Маркелову была мера устрашения — нет», — поделился мнением Солонников.

В основу дела Маркелова легла взятка на сумму 235 миллионов рублей, которую, по данным следствия, бывший хозяин республики получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» через доверенное лицо Наталью Кожанову.

Сам обвиняемый на суде заявил, что не считает себя виновным в коррупции и что ему непонятен приговор. Возможно, бывший глава республики верит, что потомки оценят его усилия в преображении Йошкар-Олы. Во всяком случае, эта надежда вкупе с досадой неоцененного таланта читается в поэзии Леонида Маркелова: