Бойня в Новочеркасске, Крым и Катынь. За что в СССР ненавидели Хрущева

Эксперты решили напомнить про инициативы генсека, о которых не рассказывают в учебниках истории.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев — фигура неоднозначная. Большинство историков вспоминают знаменитые «хрущевки», конец культа личности Иосифа Сталина, лидерство СССР в космосе и, конечно же, годы «оттепели». Эксперты портала «Русская семерка» решили показать обратную сторону деятельности обладателя самого звучного ботинка в истории.

Крым и Севастополь

Решение передать Крымскую область и город Севастополь Украинской ССР Хрущев принял в 1954 году. Родственники генсека позже вспоминали, что такой ход объяснялся необходимостью строительства Северокрымского водоканала от Каховского водохранилища на Днепре. Руководить такой масштабной стройкой действительно было проще в пределах одной союзной республики.

К тому же советские люди в те годы и представить не могли, какой риторики будет придерживаться Киев в отношении Москвы через несколько десятков лет. Впрочем, на это стоит посмотреть и с другой стороны: Хрущев мог просчитать такой сценарий и не отдавать целый регион в руки одной из самых крупных союзных республик. А база Черноморского флота в Севастополе уж точно никак не могла ускорить строительство Северокрымского водоканала.

Крым удалось вернуть в состав России только в 2014 году. На территории полуострова прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

Царица полей

Если углубиться в сельскохозяйственные реформы Никиты Хрущева, на поверхности окажется не только кукуруза, которую в те годы не сеяли разве что за полярным кругом. Генеральный секретарь ЦК активно боролся с «неперспективными» селениями и приусадебными участками. Чтобы освободить себя от лишних налогов, людям приходилось избавляться от скота и плодовых деревьев.

Хрущев намеревался перегнать Америку по производству молока и мяса, но результат вышел противоположным: эти продукты почти полностью пропали с прилавков магазинов, а дилетантские инициативы агронома Трофима Лысенко еще больше тормозили развитие отрасли. В народе они даже удостоились отдельного наименования: «лысенковщина».

Новочеркасский расстрел

Летом 1962 года рабочих города Новочеркасск в Ростовской области, что называется, довели до ручки. В местных магазинах резко подскочили цены, многие продукты было почти невозможно купить. Одновременно с этим руководство электровозостроительного завода повысило норму производства на треть, в результате чего люди получили зарплату втрое меньше обычного.

Все эти факторы вызвали справедливое недовольство жителей Новочеркасска, которые огромной толпой двинулись к центральной площади и окружили здание обкома партии. Никита Хрущев был в курсе сложившейся ситуации и напрямую отдавал приказы правоохранителям. Примерно через полчаса после начала шествия солдаты мотострелкового взвода открыли огонь по толпе.

Если верить официальным сводкам, в тот день на площади было убито 17 человек, еще примерно 79 получили ранения разной степени тяжести. На этом все не закончилось: милиция приступила к отлову протестующих и доставила в отделение 110 человек. Впоследствии семерых из них приговорят к расстрелу, а остальных – к тюремным срокам.

Репрессии и расстрелы

Многие историки полагают, что знаменитая «оттепель» работала только в сторону московских элит, которые и до этого момента жили неплохо. Более низшие слои страдали от массовых репрессий: в течение только одного 1937 года из 136 секретарей райкомов партии в столице на своих постах остались лишь семь. Остальные бесследно исчезли.

По личному приказу Хрущева число репрессированных в Москве не должно было «отставать» от показателей других советских городов. Будущий генсек также пытался узаконить публичную казнь на Красной площади и даже предлагал эту идею Сталину. Последний, которого считают главным ответственным лицом за массовые репрессии, от инициативы Хрущева отказался.

Также именно с подачи члена Политбюро ЦК ВКП(б) 5 марта 1940 вышло постановление о так называемом Катынском расстреле.

«Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских…, а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах Западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11000 человек <…> рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела», — говорилось в документе.

Чуть позже все личные дела расстрелянных поляков были уничтожены, а из официальных документов вычеркнуто имя Никиты Хрущева.

«Экономические преступления»

Руководители партии и члены правительства были крайне благодарны Хрущеву: свое окружение он задабривал роскошными особняками. Глава строительной организации Герой Советского Союза Иван Титков даже писал ему письмо, в котором потребовал прекратить тратить государственные средства на необоснованную роскошь.

Письменного ответа Титков не дождался. Сначала его арестовали, потом лишили звания Героя, а после приговорили к расстрелу (позже приговор заменили на длительный тюремный срок).

При этом других любителей шикарной жизни Хрущев не терпел. Именно он ввел смертную казнь за экономические преступления в СССР. К 1963 году более 160 советских граждан приговорили к расстрелу за преступления, связанные с торговлей. Почти все из них были евреями.

В 1964 году, когда в стране случился партийный переворот, Никите Хрущеву позволили спокойно уйти на пенсию и писать мемуары. Судя по его репрессивной деятельности в годы правления Сталина и в бытность генсеком, Леонид Брежнев имел полное право пожизненно засадить Хрущева за решетку, делают вывод эксперты «Русской семерки».