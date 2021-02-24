Эксперт Костиков объяснил, кто может отслеживать кредитную историю россиян

Детали работы с кредитной историей граждан раскрыл председатель совета "Финпотребсоюз" Игорь Костиков.

Детали работы с кредитной историей граждан раскрыл председатель совета "Финпотребсоюз" Игорь Костиков.

Банк имеет право делать запросы информации в бюро кредитных историй. Как правило, финансовые организации обращаются в бюро, когда клиент приходит за услугами кредитования, чтобы его проверить.

Игорь Костиков рассказал в своем интервью "360°" о том, кто может отслеживать кредитную историю россиян, и что возможно с этим сделать. Как правило, банки делают запросы, когда клиент собирается оформить кредитные услуги, вроде получения кредитной карты или открытия счета.

В случае, если делается множественный запрос, который в некоторых случаях может навредить репутации граждан, можно обратиться с претензией к банку, получить ответ и с ним направиться в суд или Службу защиты прав потребителей финансовых услуг Центрального банка РФ, пояснил эксперт.