Украинский националист пообещал «вернуть» Донбасс силой к 2025 году

Основатель «Украинской республиканской партии» Степан Хмара раскритиковал стратегию Киева по «возращению» Донбасса.

Стратегия Кабинета министров Украины по «восстановлению контроля» над границей с Россией в Донбассе до 2025 года несостоятельна и не содержит в себе конкретных эффективных шагов. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил старейший украинский националист, диссидент, основатель «Украинской республиканской партии» Степан Хмара.

Цветущая колонна номер пять

В первую очередь для того, чтобы изменить положение дел на Украине, властям нужно кардинально изменить стратегию взаимодействия с Россией, заявил Хмара.

«Вместо того, чтобы уменьшать до минимума вообще какие-либо связи со страной-агрессором, которой является Россия, мы продолжаем с ней торговать. Кроме того, мы видим рост торговли. А покупка электроэнергии у России — это просто преступный акт», – констатировал радикально настроенный украинец.

Он добавил, что для «восстановления» территориальной целостности Украины, по его мнению, необходимо сократить торговые отношения с РФ «до минимума».

«А эти сказочки, которые они [киевские власти – прим. ред.] декларируют — ни о чем... Власти делают не то, что нужно для того, чтобы вернуть Донбасс», – высказал свое мнение Хмара.

Основатель «Украинской республиканской партии» подчеркнул, что помимо минимизации любых экономических отношений с РФ, официальному Киеву следовало бы принять закон о запрете российского бизнеса на территории страны.

Хмара убежден: Украина якобы полна российских агентов и шпионов. Именно борьбой с ними «сознательным» гражданам предстоит заниматься, по мнению политолога, в ближайшие годы.

«Мало разрыва отношений! И потом, где план борьбы с «пятой колонной» России в Украине? Нет этого, никто этим не занимается сейчас. Про что мы говорим? Если вражеская агентура цветет и процветает, про что мы можем говорить?!», — эмоционально прокомментировал политику Киева эксперт.

Зрада вокруг

Основным представителем «пятой колонны» России на Украине Степан Хмара считает главу партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

«Да, против Виктора Медвечука были сделаны некоторые шаги, но почему ему не предъявлено уголовное обвинение в государственной измене? — недоумевает собеседник «Политики Сегодня». — В его действиях полно доказательной базы, которая подлежит рассмотрению в рамках 111 статьи Уголовного кодекса Украины. Но этого не делается. Почему? Почему?!»

Кроме того, националист возмутился отсутствием милитаристской риторики в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского и его правительства.

«Если мы говорим про возврат контроля над границей, нужно использовать все методы, которые позволят это реализовать. И без военной операции, безусловно, невозможно этого добиться», — подчеркнул Хмара.

Он добавил, что украинскому правительству необходимо спланировать военную наступательную операцию, которая, по его мнению, обязательно должна происходить «тайком».

«Это может проходить в неком засекреченном варианте, но без военной операции добиться контроля над границей нереально. По крайней мере, военных нужно вывести на границу: они же дубинками будут границу защищать», — рассуждает Хмара.

При этом о соблюдении Минских договоренностей собеседник «Политики сегодня» предпочел умолчать.

Работы непочатый край

Действия официального Киева в отношении ситуации с Донбассом, с точки зрения политолога, обязательно должны носить жесткий и решительный характер.

«А как Россия будет на это реагировать — нам плевать, — горделиво заявил Хмара. — Для нас сейчас выстраиваются благоприятные условия для политико-дипломатической атаки на Россию, чего Украина, кстати, почему-то не делает».

На Киеве лежит и другая «важная роль», продолжил основатель «Украинской республиканской партии».

«Мы должны активно поддерживать борьбу угнетенных народов так называемой «Российской Федерации». Это народы Поволжья, народы Кавказа, народы Сибири. Там непочатый край работы! — заметил собеседник «Политики сегодня».

Он объяснил, что киевским идеологам нельзя забывать и про многочисленную украинскую диаспору в России.

«С ней тоже нужно работать, пробуждать в них генетическую принадлежность к украинству», — заключил Хмара.

Ранее Правительство Украины включило пункт о восстановлении контроля над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей в специальную программу управления государственной границей до 2025 года. Данный пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.