Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:56   24 Февраля 2021
Происшествия

Саратовский бариста готовил горячий шоколад с галлюциногенными грибами

Саратовский бариста готовил горячий шоколад с галлюциногенными грибами

Сотрудники полиции в Саратове задержали 34-летнего бариста, который готовил шоколад с галлюциногенными грибами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Мужчину подозревают в хранении и культивировании наркосодержащих растений и грибов. В квартире, которую он арендовал, нашли целую плантацию марихуаны и грибную ферму. При этом подозреваемый уверяет, что выращиванием занимался в личных целях.

Правоохранители изъяли 20 кустов запрещенных растений массой в 242 г, а также 12 граммов галлюциногенных грибов. Дома у задержанного обнаружили горячий шоколад с грибами, который он изготовил самостоятельно. По словам злоумышленника, такой "рецепт" он нашел в интернете.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#саратов #галлюциногенные грибы #бариста

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров