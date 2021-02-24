Саратовский бариста готовил горячий шоколад с галлюциногенными грибами

Сотрудники полиции в Саратове задержали 34-летнего бариста, который готовил шоколад с галлюциногенными грибами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции в Саратове задержали 34-летнего бариста, который готовил шоколад с галлюциногенными грибами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчину подозревают в хранении и культивировании наркосодержащих растений и грибов. В квартире, которую он арендовал, нашли целую плантацию марихуаны и грибную ферму. При этом подозреваемый уверяет, что выращиванием занимался в личных целях.

Правоохранители изъяли 20 кустов запрещенных растений массой в 242 г, а также 12 граммов галлюциногенных грибов. Дома у задержанного обнаружили горячий шоколад с грибами, который он изготовил самостоятельно. По словам злоумышленника, такой "рецепт" он нашел в интернете.