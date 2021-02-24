США "смиренно" просят о возможности вернуться в ООН

Соединенные Штаты Америки планируют избираться в Совет ООН по правам человека на 2022-2024 годы. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеообращении.

Соединенные Штаты Америки планируют избираться в Совет ООН по правам человека на 2022-2024 годы. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в видеообращении.

Вашингтон просит страны ООН поддержать их кандидатуру на предстоящем избрании.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты будут стремиться избраться в Совет по правам человека. Мы смиренно просим все страны, являющиеся членами ООН, о поддержке нашей просьбы вернуться в этот орган", — отметил американский госдеятель.

Бывший президент США Дональд Трамп вывел страну из СПЧ ООН в 2018 году. Администрация экс-главы страны неоднократно критиковала Суд по правам человека за "предвзятое" отношение к Израилю.