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16:43   24 Февраля 2021
Политика

Путин надеется на стабилизацию обстановки в Киргизии

Путин надеется на стабилизацию обстановки в Киргизии

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым и выразил надежду на стабилизацию внутриполитической обстановки в республике.

Политики встретились в Москве. Во время переговоров российский лидер прокомментировал сложившуюся ситуацию в Киргизии. Президент надеется на нормализацию обстановки. Жапаров ранее прибыл в столицу РФ для переговоров с Путиным. Визит политика стал его первой иностранной поездкой в качестве главы государства.

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