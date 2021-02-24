Путин надеется на стабилизацию обстановки в Киргизии

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым и выразил надежду на стабилизацию внутриполитической обстановки в республике.

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым и выразил надежду на стабилизацию внутриполитической обстановки в республике.

Политики встретились в Москве. Во время переговоров российский лидер прокомментировал сложившуюся ситуацию в Киргизии. Президент надеется на нормализацию обстановки. Жапаров ранее прибыл в столицу РФ для переговоров с Путиным. Визит политика стал его первой иностранной поездкой в качестве главы государства.