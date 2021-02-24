Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:39   24 Февраля 2021
Политика

Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию

Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию

Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить республику.

Ранее стало известно, что Жапаров прибыл в Москву с официальным визитом. Россия стала первой страной, где побывал политик в качестве президента страны.

Кремль отметил, что в ходе мероприятия спикеры планируют обсудить вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества Москвы и Бишкека. Кроме того, Жапаров встретился еще с рядом членов Правительства России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #киргизия #жапаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров