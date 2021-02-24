16:39 24 Февраля 2021Политика
Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию
Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить республику.
Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить республику.
Ранее стало известно, что Жапаров прибыл в Москву с официальным визитом. Россия стала первой страной, где побывал политик в качестве президента страны.
Кремль отметил, что в ходе мероприятия спикеры планируют обсудить вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества Москвы и Бишкека. Кроме того, Жапаров встретился еще с рядом членов Правительства России.