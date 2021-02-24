Глава ЦИК оценила вероятность голосования по почте в России

Возможность проведения голосования по почте прокомментировала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом она сообщила на заседании ЦИК.

Возможность проведения голосования по почте прокомментировала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом она сообщила на заседании ЦИК.

Голосование с помощью Почты России стало бы уходом в "позавчерашний день", поэтому Центральная избирательная комиссия РФ предпочитает другие способы голосования.

"Голосование по почте законом предусмотрено, но у нас есть право воспользоваться этим или нет. Вы же понимаете, что для нас это уход в позавчерашний день. Это то же самое, что отказаться от QR-кодирования протоколов, это архаика. ", — отметила глава Центризбиркома.

ЦК РФ отждает предпочтение современным способам голосования, которые будут адекватно соответствовать мобильности россиян. В своей речи Памфилова в первую очередь имела в виду предстоящие выбору в Госдуму, которые запланированы в России на сентябрь.