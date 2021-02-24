Глава ЦИК оценила вероятность голосования по почте в России
Возможность проведения голосования по почте прокомментировала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом она сообщила на заседании ЦИК.
Голосование с помощью Почты России стало бы уходом в "позавчерашний день", поэтому Центральная избирательная комиссия РФ предпочитает другие способы голосования.
"Голосование по почте законом предусмотрено, но у нас есть право воспользоваться этим или нет. Вы же понимаете, что для нас это уход в позавчерашний день. Это то же самое, что отказаться от QR-кодирования протоколов, это архаика. ", — отметила глава Центризбиркома.
ЦК РФ отждает предпочтение современным способам голосования, которые будут адекватно соответствовать мобильности россиян. В своей речи Памфилова в первую очередь имела в виду предстоящие выбору в Госдуму, которые запланированы в России на сентябрь.