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16:36   24 Февраля 2021
Политика

Глава ЦИК оценила вероятность голосования по почте в России

Глава ЦИК оценила вероятность голосования по почте в России

Возможность проведения голосования по почте прокомментировала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом она сообщила на заседании ЦИК.

Голосование с помощью Почты России стало бы уходом в "позавчерашний день", поэтому Центральная избирательная комиссия РФ предпочитает другие способы голосования.

"Голосование по почте законом предусмотрено, но у нас есть право воспользоваться этим или нет. Вы же понимаете, что для нас это уход в позавчерашний день. Это то же самое, что отказаться от QR-кодирования протоколов, это архаика. ", — отметила глава Центризбиркома.

ЦК РФ отждает предпочтение современным способам голосования, которые будут адекватно соответствовать мобильности россиян. В своей речи Памфилова в первую очередь имела в виду предстоящие выбору в Госдуму, которые запланированы в России на сентябрь.

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