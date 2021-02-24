Атлеты Вовк и Тарасов побили два мировых рекорда по перетягиванию самолета
Книга рекордов Гиннеса пополнилась двумя новыми рекордами. Спортсмены из России Денис Вовк и Артем Тарасов установили рекорд в перетягивании самолета и трек-пуле.
Сразу два мировых рекорда установили российские атлеты в петербургском аэропорту Пулково. Результат был зафиксирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко, сообщает ФАН.
Атлет-экстремал Денис Вовк сумел протянуть самолет Airbus A319 на 4,32 метра. Это новый мировой рекорд. В сентябре прошлого года он уже двигал самолет, однако не сумел побить мировой рекорд. Теперь спортсмен по праву занял положение в книге рекордов Гиннеса.
Однако атлеты не остановились и решили победить еще один рекорд. Денис Вовк и Артем Тарасов установили рекорд в перетягивании самолета за канат с опорой. Официально данное упражнение называется "Арм-овер-арм". В книгу рекордов Гиннеса помог попасть общий вес атлетов — 200 килограммов.
Денис Вовк не намерен останавливаться в своих достижениях. Он анонсировал перетягивание "Сапсана" в мае 2021 года.