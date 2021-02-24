Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в Финляндии

Лаборатория Vita Laboratoriot сообщила о выявлении нового штамма коронавируса на территории Финляндии.

Лаборатория Vita Laboratoriot сообщила о выявлении нового штамма коронавируса на территории Финляндии.

Финские медики обнаружили новый штамм коронавируса у двух жителей страны, сообщает лаборатория Vita Laboratoriot. Штамм получил название Fin-796H. Отмечается, что уникальный вариант коронавируса до этого не был обнаружен ни у одного человека в мире. Он отличается как минимум 15 различными участками вирусного генома, сообщают ученые.

"Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно", — уточнил представитель лаборатории Тару Мери.

Сообщается, что в составе мутации присутствуют участки, идентичные генам британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Они отличаются повышенной устойчивостью к вакцинам и способны повторно заражать инфекцией переболевших людей.