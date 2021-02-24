Министр обороны Австралии ушла на больничный после скандала с домогательствами

Четыре женщины заявили о сексуальных преступлениях со стороны сотрудника аппарата австралийского минобороны.

Четыре женщины заявили о сексуальных преступлениях со стороны сотрудника аппарата австралийского минобороны.

Одна из предполагаемых потерпевших рассказала об изнасиловании в здании парламента. Женщина сообщила, что преступление имело место в кабинете министра обороны.

Министру обороны Линде Рейнолдс пришлось давать ответ в сенате. Чиновница в какой-то момент перестала отвечать на вопросы и вышла из зала в слезах. После министр обороны должна была выступить перед прессой. Однако Линда Рейнолдс ушла на больничный.

Ранее бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер рассказала о домогательствах в спорте, передает RT. Она заявила о существовании тренеров, которые трогают гимнасток в неприемлемых местах.