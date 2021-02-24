Белорусский реванш. Будущий посол РФ в Минске о русских в Латвии, демократии и самом главном

Новым послом России в Белоруссии станет Евгений Лукьянов, сообщил «Коммерсант». Что о нем известно?

Новым послом России в Белоруссии вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три источника. Туда он переедет из Латвии, где занимал аналогичный пост.

За последние три года Москва меняет посла в РБ третий раз, но Лукьянов, кажется, всерьез и надолго. Несмотря на то, что по гороскопу — Стрелец.

«Я Стрелец по знаку, человек увлекающийся… Например, сейчас мне интересно работать послом в Латвии. Знаю, что меня хватает не больше, чем на пять лет, потом перегораю, становится неинтересно…», — говорил Лукьянов латвийским журналистам в июне 2017 года.

Что о нем известно? Ленинградец, выпускник ЛГУ по специальности «английский язык и литература», работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс» и замглавы правления ленинградского Союза журналистов СССР.

В 1984 году начал дипломатическую работу в МИД СССР, но вскоре резко сменил род деятельности и стал замдиректора Эрмитажа, потом руководителем в Дрезднер-банке и ВТБ. Как признавался сам, управлял направлением по предотвращению отмывания денег.

Профессионально разносторонний Лукьянов, тем не менее, остается настоящим дипломатом «советской школы» — по крайней мере, такие оценки встречаются в СМИ. И не просто так. В 2017 году прибыв послом в Латвию, дипломатические отношения с которой у России сложные, он собрал первую пресс-конференцию только через четыре месяца. А на вопросы латвийских журналистов ответил с оговоркой — «дипломату язык дан, чтобы скрывать свои мысли».

И все же «Политика Сегодня» внимательно прочитала, что говорил дипломат Лукьянов. И что говорили о нем.

Новым послом России в Беларуси может стать Евгений Лукьянов https://t.co/MmsTsx0e17 pic.twitter.com/ZnyLUp3WRH — Mlyn.by (@Mlynby) February 24, 2021

О русском языке в Латвии

В 2018 году латвийские власти решили провести реформу, переведя за несколько лет среднее, основное и даже дошкольное образование на латышский язык. При этом русский язык в Латвии не чужой — на нем говорит около 40% населения страны. Русскоязычное население было возмущено и ожидало от российского посла публичной критики откровенно дискриминационного законопроекта. Но Лукьянов был чересчур дипломатичен, чем вызвал шквал критики в русской диаспоре.

«Подчеркну жирным шрифтом: внутреннее законодательство — это дело Латвии. <…> Какими бы отношения ни были, они будут только лучше. Мое отношение к Латвии — оно очень позитивное, очень позитивное. Извините, не ставят [в Латвии, — прим.ред.] никаких препятствий для получения русского образования. Русское образование надо в России получать», — сказал тогда Лукьянов.

При этом дипломат подчеркивал, что «можно согласиться» с тем, что языковая реформа — дискриминация и насильственная ассимиляция, а не интеграция. Но отмечал «парадоксальную вещь»: мол, если качество образования будет сохранено, то появится прослойка хорошо образованных молодых людей — в том числе и русскоязычных. И тогда введенное в 1990-х годах деление на граждан и неграждан (ко второй категории, естественно, относятся русскоязычные) будет подвергнуто «серьезной ревизии».

Тогда рижская журналистка Элина Чуянова, бравшая у посла это интервью, написала в соцсети:

«Да, это интервью о том, что мы должны рассчитывать только на себя».

Ныне покойный писатель и «отец» запрещенных в России нацболов Эдуард Лимонов прокомментировал слова Лукьянова в своем бескомпромиссном стиле.

«Этот наш представитель МИД, ну, несерьезно это все, что человек говорит. В какое-то противоречие входит с Россией и российскими интересами. Это враг. Такой засланный казачок», — говорил Лимонов в комментарии изданию «Новости мира».

О митингах и настоящей демократии

Впрочем, языковой проблемы в Белоруссии не стоит. А в актуальном для Белоруссии вопросе уместности несанкционированных демонстраций Лукьянов предельно принципиален — дает достойный ответ «хранителям консолидированных ценностей». То есть Евросоюзу и США, традиционно и без стеснения поддерживающих любой «кипиш» кроме того, что у себя.

«…Вы когда-то видели, как разгоняют демонстрацию в Лондоне, Париже и Нью-Йорке? Думаю, большой разницы нет, если все происходит в рамках закона. Если митинг санкционирован — его никто разгонять не будет, если не санкционирован и проводится — власть имеет право применить силу. Это называется демократия. Ничего лучше пока не придумали», — говорил Лукьянов в 2017 году.

Демократия в России есть, но она своя — не такая, как в Европе, отмечал дипломат. Определение «европейские ценности» он считает излишним, напоминая, что есть 10 заповедей и ценности, направленные на самосохранение, развитие, ограждение морали, нравственности, порядочности… В общем, универсальные вещи.

«Вы хотите сказать, что Америка — демократическая страна? Хотите сказать, что права нацменьшинств там уважают? Что, там демократическая процедура избрания государства? Как, кстати, и в Латвии: у вас президентское кресло стоит 51 голос — это демократия? А наличие неграждан — это тоже демократия?..», — вопрошал посол.

Судя по всему, в отличие от отозванного из Белоруссии экс-посла Михаила Бабича, встречавшегося с белорусской оппозицией, Лукьянов не будет предпринимать шагов, нервирующих руководство братской страны.

О нелюбви к России и сталинской Конституции

В разгар летних несанкционированных протестов в Белоруссии президент Александр Лукашенко сказал ставшее крылатым «Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают». Лукьянов тоже говорил о тотальной любви и своей стране — метафоричность мышления их с Лукашенко явно роднит.

«Говорят, что нас не любят. Но мы ведь не девушки, чтобы нас любить. А если сами кого-то полюбим, то уж на всю жизнь. Хотя, если вдруг разлюбили — можно уйти, как это сделала Прибалтика», — говорил Лукьянов на посту посла.

Кстати, «ушла» Прибалтика в соответствии со сталинской Конституцией. По оценке юристов, отметил Лукьянов, это была лучшая конституция, когда-либо придуманная. И тут же оговаривается: речь не о применении, а о декларации. По самой же важной части, в том числе по вопросу самоопределения народов, она сработала.

О самом главном

В 2009 году журналист газеты «Красное Знамя» задал прекрасный вопрос Лукьянову, на тот момент зампреду Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу: «Какой должна быть власть, чтобы ее хотелось уважать?». Чиновник ответил.

«Главное условие — честность. Власть существует, только если граждане ей верят. Главное для власти — не врать. Лучше промолчать. Или признаться, что не можешь сделать то, чего от тебя ожидают люди. Я всегда себе напоминаю об этом, чтобы по отношению ко мне люди не говорили: "Вы власть, вы там, а мы тут". Ощущение должно быть, что мы рядом, мы все вместе», — сказал Лукьянов.

Любопытно, что президент Белоруссии считает главным условием для власти — справедливость. А обиженный гражданин патриотом своей страны никогда не будет, констатировал в 2016 году Лукашенко. Впрочем, обсудить морально-этические аспекты полномочий у политиков будет немало времени, если информация «Коммерсанта» о будущем назначении верна.

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