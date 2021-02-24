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15:23   24 Февраля 2021
Политика

Путин назвал анекдотичными теориями заговора вбросы о российской медицине

Путин назвал анекдотичными теориями заговора вбросы о российской медицине

Информационная кампания против достижений в российской медицине ведется из-за рубежа, в ход идут "анекдотичные теории заговора", заявил президент РФ Владимир Путин. 

Речь идет об успехах России в борьбе с коронавирусной инфекцией, подчеркнул глава государства, выступая на заседании коллегии ФСБ. Несмотря на это, многие российские партнеры доброжелательно относятся к результатам Москвы в сфере борьбы с COVID-19.

Российский лидер также отметил, что решить задачи глобального уровня можно, только объединив усилия. Тем не менее, вбросы продолжаются. За информацию в этом направлении Путин поблагодарил руководство ФСБ.

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#путин #фсб #медицина

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