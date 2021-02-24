Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:11   24 Февраля 2021
Политика

Путин напомнил россиянам о нависшей над страной угрозе внешнего контроля

Путин напомнил россиянам о нависшей над страной угрозе внешнего контроля

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ по итогам 2020 года поднял тему угрозы внешнего контроля, сравнив Россию со странами на постсоветском пространстве.

По словам главы государства, Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. Путин подчеркнул, что недружественные страны готовят провокации, связанные с противостоянием РФ пандемии COVID-19.

За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против российских достижений в медицине, добавил президент. По словам Путина, преодолеть пандемию можно лишь сплотившись.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #постсоветское пространство #внешний враг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров