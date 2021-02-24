Путин напомнил россиянам о нависшей над страной угрозе внешнего контроля

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ по итогам 2020 года поднял тему угрозы внешнего контроля, сравнив Россию со странами на постсоветском пространстве.

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ по итогам 2020 года поднял тему угрозы внешнего контроля, сравнив Россию со странами на постсоветском пространстве.

По словам главы государства, Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. Путин подчеркнул, что недружественные страны готовят провокации, связанные с противостоянием РФ пандемии COVID-19.

За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против российских достижений в медицине, добавил президент. По словам Путина, преодолеть пандемию можно лишь сплотившись.