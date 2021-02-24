Президент поручил ФСБ внимательно выявлять связи террористов с зарубежными спецслужбами

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с представителями зарубежных спецслужб.

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с представителями зарубежных спецслужб.

Глава государства также подчеркнул, что терроризм в настоящий момент является самой опасной и явной угрозой. Он заявил об этом во время выступления на коллегии ФСБ. По словам российского лидера, уровень таких мировых угроз, как терроризм, трансграничная преступность, а также киберпреступность, не становится ниже.