Путин заявил о необходимости обеспечения нового качества работы ФСБ

Существует острая необходимость обеспечить новое качество работы ФСБ РФ по всем направлениям, ориентируясь на новые вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Существует острая необходимость обеспечить новое качество работы ФСБ РФ по всем направлениям, ориентируясь на новые вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил перед коллегией ФСБ в среду, 24 февраля. В процессе выступления российский лидер поручил особое внимание уделить выявлению связей террористических группировок с заграничными спецслужбами. По словам Путина, ФСБ должна пресекать любые действия, которые направлены на подобные интересы.