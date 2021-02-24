Путин рассказал об успехах России в антитеррористической деятельности

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии ФСБ по итогам года отметил успехи правоохранительных органов России в антитеррористической деятельности.

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии ФСБ по итогам года отметил успехи правоохранительных органов России в антитеррористической деятельности.

В 2020 году на территории РФ было предотвращено 72 преступления террористической направленности, отметил глава государства. По его словам, этот показатель увеличился за год на четверть.

Также российский лидер поручил спецслужбам уделять особое внимание выявлению связей террористов с другими государствами.