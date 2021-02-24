Владимир Путин озвучил важнейшую задачу ФСБ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) назвал важнейшую задачу ведомства.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) назвал важнейшую задачу ведомства.

Защита конституционного строя и гражданского мира в России — важнейшая задача ФСБ. Спецслужбы должны гарантировать безопасность от любого вида провокаций в преддверии выборов в Государственную думу, акцентировал внимание российский лидер.

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