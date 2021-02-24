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15:20   24 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Эстонцы назвали Путина «вечным президентом»

Эстонцы назвали Путина «вечным президентом»

В эстонском городе Тарту в День независимости республики возникла необычная экспозиция: на красной ковровой дороже, под флагом Эстонии, неизвестные установили картонные фигуры бывшего президента США Дональда Трампа, действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента РФ Владимира Путина.

Все трое — в шляпах с надписями. Трамп - «ex-president»,  Кальюлайд - «Eesti president», Путин – «igavene president» (в переводе «вечный президент»).

Эстонцы назвали Путина "вечным президентом"

Очевидцы сообщают в Facebook, что необычная инсталляция уже стала местной достопримечательностью. Кто-то фотографируется, а кто-то просто обнимается с фигурами.

«a еще это igavene можно прочитать как каждый русский президент, такая игра слов»

«Класс!! Вот это креатив!»

«Офигенно! У эстонцев удивительное чувство юмора», — делятся впечатлениями пользователи в комментариях. 

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#россия #путин #эстония #весь мир

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