Эстонцы назвали Путина «вечным президентом»
В эстонском городе Тарту в День независимости республики возникла необычная экспозиция: на красной ковровой дороже, под флагом Эстонии, неизвестные установили картонные фигуры бывшего президента США Дональда Трампа, действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента РФ Владимира Путина.
Все трое — в шляпах с надписями. Трамп - «ex-president», Кальюлайд - «Eesti president», Путин – «igavene president» (в переводе «вечный президент»).
Очевидцы сообщают в Facebook, что необычная инсталляция уже стала местной достопримечательностью. Кто-то фотографируется, а кто-то просто обнимается с фигурами.
«a еще это igavene можно прочитать как каждый русский президент, такая игра слов»
«Класс!! Вот это креатив!»
«Офигенно! У эстонцев удивительное чувство юмора», — делятся впечатлениями пользователи в комментариях.