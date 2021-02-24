Эстонцы назвали Путина «вечным президентом»

Необычная экспозиция появилась в Эстонии в День независимости страны.

В эстонском городе Тарту в День независимости республики возникла необычная экспозиция: на красной ковровой дороже, под флагом Эстонии, неизвестные установили картонные фигуры бывшего президента США Дональда Трампа, действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента РФ Владимира Путина.

Все трое — в шляпах с надписями. Трамп - «ex-president», Кальюлайд - «Eesti president», Путин – «igavene president» (в переводе «вечный президент»).

Очевидцы сообщают в Facebook, что необычная инсталляция уже стала местной достопримечательностью. Кто-то фотографируется, а кто-то просто обнимается с фигурами.