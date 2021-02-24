Дальневосточные рыболовы получат государственную поддержку, что поможет им конкурировать с японскими коллегами

Несколько дней назад российский премьер-министр Михаил Мишустин одобрил постановление правительства о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Курилы». Там появятся дополнительные участки для новых инвестиционных проектов, в том числе предприятия по пошиву рыболовных сетей и хранилища горюче-смазочных материалов.

В своем Telegram-канале политолог Яков Кедми обратил внимание, что Япония до сих пор разрабатывает план «возвращения» четырех Курильских островов и надеется повлиять на российскую сторону через экономические рычаги давления. Москва же на это отвечает расширением ТОР, которое, по сути, улучшит условия деятельности для отечественных рыбаков в Охотском море.

«В итоге можно наблюдать, как дальневосточные российские рыбаки фактически получают государственную поддержку для того, чтобы отвадить японских конкурентов от Курил путем более эффективного освоения местных биоресурсов за счет собственных сил и средств», — пишет Кедми.

Подобные меры помогут создать около 40 новых рабочих мест. Для реализации постановления российского правительства предполагается использовать 475 миллионов рублей частных инвестиций.

Справка ПС

После окончания Второй мировой войны весь архипелаг Курильских островов вошел в состав СССР. Однако в Токио считают, что «северные территории», а именно острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие, принадлежат Японии.

21 мая 2020 года официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский суверенитет над Курильскими островами неоспорим. Так она прокомментировала решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу дипломатии». В этом ежегодном докладе министерство иностранных дел Японии упомянуло о своем праве претендовать на южные острова Курильского архипелага.