14:53 24 Февраля 2021Политика
Путин сообщил о готовящихся провокациях по COVID-19 против России
Российским властям известно о готовящихся провокациях против РФ, которые могут быть связаны с борьбой с COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российским властям известно о готовящихся провокациях против РФ, которые могут быть связаны с борьбой с COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что против России осуществляется "целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов". Об этом Путин сообщил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Российский лидер также выразил благодарность тем, кто передает политическому руководству страны информацию о планирующихся провокациях.