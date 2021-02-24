Путин сообщил о готовящихся провокациях по COVID-19 против России

Российским властям известно о готовящихся провокациях против РФ, которые могут быть связаны с борьбой с COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российским властям известно о готовящихся провокациях против РФ, которые могут быть связаны с борьбой с COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что против России осуществляется "целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов". Об этом Путин сообщил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Российский лидер также выразил благодарность тем, кто передает политическому руководству страны информацию о планирующихся провокациях.