Россиянам рассказали, чего ждать от новых изменений в техосмотре после 1 марта

Процесс техосмотра транспортных средств в РФ изменится с 1 марта 2021 года. Владельцев авто ждет новый порядок прохождения ТО.

Процесс техосмотра транспортных средств в РФ изменится с 1 марта 2021 года. Владельцев авто ждет новый порядок прохождения ТО.

Всего процедура техосмотра будет предусматривать более 80 требований, касающихся технических функций автомобиля. Машина не может пройти ТО, если специалисты подтвердят наличие подтеков тормозной жидкости или нарушение герметичности трубопроводов. Также владельцу авто могут отказать в случае выявления неисправности стояночного тормоза, передает iReactor.

Новые требования также подразумевают наличие необходимого количества гаек и болтов для коррекции дисков на колесах. Под запретом с 1 марта окажется установка шин с отличающимися конструкциями или размерами. Одним из важных пунктов, которые внесены в правила, стало соответствие резины с сезоном года.

Чтобы не ошибиться и не пожалеть впоследствии о своем легкомыслии, к выбору дилера нужно подойти с той же тщательностью. Как сообщает телеканал "360", автоэксперты перечислили пять главных ошибок автомобилистов при выборе транспортного средства.