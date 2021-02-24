Путин обнаружил политику сдерживания в отношении Москвы

Москва сталкивается с политикой сдерживания, отметил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с таким заявлением на заседании коллегии ФСБ.

Москва сталкивается с политикой сдерживания, отметил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с таким заявлением на заседании коллегии ФСБ.

Российский лидер отметил, что политика сдерживания направлена на подрыв ценностей страны и срыв ее развития. По словам президента, некоторые государства не пытаются скрыть враждебное отношение к РФ. Такие страны разворачивают информационные кампании с теориями заговора, пришел к выводу Владимир Путин.