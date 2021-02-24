Кедми: антикитайская политика США в России обречена на неудачу

Вашингтон в своем стремлении стравить Россию с Китаем готов пожертвовать постсоветским пространством, а именно сдать его Москве в обмен на отказ от сотрудничества с Пекином.

Вашингтон в своем стремлении стравить Россию с Китаем готов пожертвовать постсоветским пространством, а именно сдать его Москве в обмен на отказ от сотрудничества с Пекином.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Iton-TV высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

По словам эксперта, необходимость разделить Россию и Китай в США считают своей основной геополитической задачей. По большому счету Вашингтон хотел бы стравить между собой Москву и Пекин, и в случае удачи считал бы это наилучшим результатом.

Исходя из этой задачи, США выстраивают всю свою антикитайскую пропаганду, заявляя, что Китай представляет собой угрозу для всего мира, в том числе и для Российской Федерации. В России люди, продвигающие американскую линию, не просто говорят о китайской угрозе, но и предрекают, что продолжение сотрудничества Москвы и Пектина повлечет за собой поглощение Китаем ключевых сфер российской экономики и политики.

«Никто не поглотит Россию. Невозможно ее поглотить. И у РФ нет почти никаких противоречий с КНР, — напоминает при этом Кедми. — Но американцам надо поссорить эти две страны, натравить одну на другую. Поэтому они рассуждают так: если нельзя справиться с Китаем, надо договориться с Россией и пообещать ей все, что угодно, в обмен на отказ от поддержки Китая»

В качестве разменной монеты американцы в своей политике используют бывшие советские республики, в ряде которых США за 30 лет, прошедших с распада СССР, добились гораздо большего влияния, чем Россия. В первую очередь это Украина, Грузия, Молдавия и страны Балтии, которые за последние десятилетия превратились в союзников и партнеров Америки и НАТО.

При этом, несмотря на сотрудничество и партнерство, Америка готова «сдать» эти страны России, если она согласится отказаться от сотрудничества с Китаем, считает Кедми.

«Они считают, что в РФ живут такие же идиоты, как те, кто это предлагает. Что Россия пойдет на обострение отношений с Китаем? И ради чего? В США выдвигали самые дикие идеи: пусть Россия забирает Украину и остальные постсоветские республики, лишь бы она пошла против Китая. Но они не понимают, о какой стране, каком пространстве и политических силах говорят. Что делать – американцы», — подчеркивает израильский эксперт.

Напомним, ранее Яков Кедми заявил, что Соединенным Штатам не следует поддерживать украинско-грузинско-молдавский триумвират, так как территориальные споры этих стран все равно не позволят им вступить в военный блок НАТО. А в том случае, если Украина, Грузия и Молдавия создадут между собой антироссийской альянс и тот получит открытую военную поддержку со стороны США или НАТО, это может повлечь за собой неожиданный и жесткий ответ со стороны России. При чем Россия может дать этот ответ в опасной близости от границ США, предостерег Кедми.