14:07 24 Февраля 2021Политика
Американские сенаторы выбрали нового постпреда США при ООН
Члены Сената США проголосовали за утверждение кандидатуры дипломата Линды Томас-Гринфилд на должность постоянного представителя страны при ООН.
Члены Сената США проголосовали за утверждение кандидатуры дипломата Линды Томас-Гринфилд на должность постоянного представителя страны при ООН.
Согласно полученным данным, за назначение Линды Томас-Гринфилд проголосовали 75 политиков. Против ее кандидатуры высказались 20 сенаторов.
Стоит отметить, что Линда Томас-Гринфилд занимала должность помощника госсекретаря Соединенных Штатов во время президентства Барака Обамы. На своем новом посту она сменит американского политика Келли Крафт, которая подала в отставку в январе текущего года после смены руководства страны.
Сенаторы также утвердили нового главу Минсельхоза Соединенных Штатов.