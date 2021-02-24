Американские сенаторы выбрали нового постпреда США при ООН

Члены Сената США проголосовали за утверждение кандидатуры дипломата Линды Томас-Гринфилд на должность постоянного представителя страны при ООН.

Члены Сената США проголосовали за утверждение кандидатуры дипломата Линды Томас-Гринфилд на должность постоянного представителя страны при ООН.

Согласно полученным данным, за назначение Линды Томас-Гринфилд проголосовали 75 политиков. Против ее кандидатуры высказались 20 сенаторов.

Стоит отметить, что Линда Томас-Гринфилд занимала должность помощника госсекретаря Соединенных Штатов во время президентства Барака Обамы. На своем новом посту она сменит американского политика Келли Крафт, которая подала в отставку в январе текущего года после смены руководства страны.

Сенаторы также утвердили нового главу Минсельхоза Соединенных Штатов.