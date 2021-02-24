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14:07   24 Февраля 2021
Политика

Американские сенаторы выбрали нового постпреда США при ООН

Американские сенаторы выбрали нового постпреда США при ООН

Члены Сената США проголосовали за утверждение кандидатуры дипломата Линды Томас-Гринфилд на должность постоянного представителя страны при ООН. 

Согласно полученным данным, за назначение Линды Томас-Гринфилд проголосовали 75 политиков. Против ее кандидатуры высказались 20 сенаторов.

Стоит отметить, что Линда Томас-Гринфилд занимала должность помощника госсекретаря Соединенных Штатов во время президентства Барака Обамы. На своем новом посту она сменит американского политика Келли Крафт, которая подала в отставку в январе текущего года после смены руководства страны.

Сенаторы также утвердили нового главу Минсельхоза Соединенных Штатов.

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