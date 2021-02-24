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14:42   24 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Пашиняну посоветовали отслужить в армии после слов о российских «Искандерах»

Пашиняну посоветовали отслужить в армии после слов о российских «Искандерах»

Российские ракетные комплексы «Искандер» во время боев в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) не оправдали ожиданий армянских военнослужащих. Такое мнение в интервью новостному порталу 1in.am высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, «Икандеры» часто дают осечки, поскольку являются «оружием 80-х годов».

Удобная «неэффективность»

Так Пашинян ответил на заявления бывшего президента страны Сержа Саргсяна, который ранее критиковал решения (точнее, их отсутствие) премьер-министра в разгар боев в Нагорном Карабахе. Саргсяна возмущало то, что Ереван отдал приказ применить «Искандеры» только в тот момент, когда Шуша – важнейший город на пути к столице НКР Степанакерту – был взят азербайджанскими солдатами.

«"Искандер" был применен в последний период войны, а более конкретно – в направлении Шуши. <…> "Искандер" надо было применить уже на 4–5 день войны, когда Азербайджан сконцентрировал огромное количество живой силы и техники в Горадизе и по другим ударным [направлениям]», — заявил третий президент Армении.

Когда Пашиняна попросили прокомментировать это высказывание, действующий премьер-министр сослался на «неэффективность» российских ракетных комплексов, которые взрывались якобы только в «10% случаев».

«Думаю, он [Саргсян] должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал Пашинян.

Пашиняну посоветовали сходить в армию после слов о российских «Искандерах»

Журналист 1in.am искренне удивился тому, как российская ракета может «не взорваться», на что Пашинян ответил уклончиво:

«Не знаю. Может, оружие 80-х».

Показатель надежности

Оружием 80-х годов «Искандеры» никогда не были: в ту эпоху комплексы только начали разрабатывать, но на вооружение их приняли лишь в 2006 году. Новейшие модификации, которые применялись в Арцахе, инженеры испытывали только в 2011 году, а спустя несколько лет Ереван получил партию «Искандеров» в рамках соглашений по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армения, впрочем, как и Азербайджан, большую часть своей военной мощи черпает от России: по данным Российского совета по международным делам, Москва продает Еревану не только «Искандеры», но и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», реактивные системы залпового огня «Смерч», огнеметные системы «Солнцепек» и многое другое.

«Искандеры» стоят на вооружении армянской армии еще с 2016 года. Тогда их впервые показали публике на параде в честь 25-й годовщины независимости страны. Испытать российские ракетные комплексы удалось только в 2020 году, когда на территории НКР с новой силой вспыхнул давний территориальный конфликт между Ереваном и Баку. Бывший главный военный инспектор Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян подтверждал, что армия применяла «Искандеры», однако, в каком именно направлении, уточнять не стал.

Пашиняну посоветовали сходить в армию после слов о российских «Искандерах»

Мнение эксперта

Сам факт того, что эти ракетные комплексы в настоящий момент стоят на страже границ Калининградской области, говорит об их надежности и эффективности, рассуждает военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев.

«"Искандер" — это новые комплексы, испытанные на полигонах, на боевых стрельбах. Они показали практические результаты. Вероятным противникам на сегодняшний день противопоставить этим комплексам просто нечего. Они охраняют Калининградскую область, а это является высочайшей оценкой боевых показателей. Политического веса у Пашиняна нет. Его высказывание я считаю несостоятельным. Тем более он не военный специалист, он не понимает в этом ничего», — полагает специалист.

Николу Пашиняна Хатылев назвал «политиком непонятно какого происхождения», который явно не служил в армии. Это действительно так: будущий армянский премьер в молодости смог избежать воинской службы по причине того, что два его старших брата уже служили в армии. По законам Армении, в этом случае младший из братьев может не брать в руки автомат.

«Против этих комплексов выступает весь Североатлантический альянс, опасаясь за свою безопасность в случае столкновения с Россией. А у Пашиняна они "не взрываются", получается?», — сыронизировал Хатылев.

Пашиняну посоветовали сходить в армию после слов о российских «Искандерах»

Американское издание The National Interest ранее сообщало, что российские комплексы внушают страх командованию НАТО. В зону поражения «Искандеров», расположенных в Калининградской области, попадают Германия, Польша, Латвия, Литва, Швеция и Эстония.

Справка ПС

Точные характеристики «Искандера» до сих пор неизвестны, но экспертное сообщество сходится в оценках зоны поражения в 400–500 километров. При этом снаряд может нести на себе ядерную боеголовку. Во время конечной фазы полета ракета начинает маневрировать, что делает ее почти неуязвимой для средств ПВО.

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#россия #армения #искандер #пашинян

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