Египетский суд заново рассмотрит дело об авиакатастрофе над Синаем

Суд в Египте пересмотрит иск родственника одного из погибших в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году.

Суд в Египте пересмотрит иск родственника одного из погибших в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году.

Апелляционный суд Каира признал незаконным отказ в рассмотрении иска россиянина к властям Египта о катастрофе самолета А321 "Когалымавиа", которая произошла в 2015 году.

В суд обратился отец одного из погибших в катастрофе. Иски также могут подать и другие 110 человек. Ответчиками являются бывший премьер-министр Египта и три члена правительства. Истцы считают, что халатность чиновников позволила террористам пронести взрывчатку на борт самолета, что привело к смерти 224 человек. Установлено, что заложить взрывное устройство в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта.

Следственный комитет России после крушения самолета возбудил дело по статье о теракте, однако суд Египта с этим не согласен. Власти посчитали, что крушение произошло в результате "незаконных действий третьих лиц" и не связано с халатностью чиновников. Расследование дела продолжается.