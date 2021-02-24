Россияне поделились своими ожиданиями от открытия границ с туристическими странами

Сервис "Яндекс.Путешествия" провел опрос среди российских туристов, чтобы определить их ожидания от снятия ограничений на границах с самыми популярными у путешественников странами.

Сервис "Яндекс.Путешествия" провел опрос среди российских туристов, чтобы определить их ожидания от снятия ограничений на границах с самыми популярными у путешественников странами.

Подавляющее большинство российских туристов (60%) считает, что границы со странами зарубежья откроют уже в этом году. Это следует из опроса, в котором приняли участие 10 тыс. человек.

В список популярных стран вошли Таиланд и Италия (по 8%). Немного отстает от тройки Испания (8%). Около 6% российских путешественников готовы отправится в Египет. Другими популярными направлениями стали Германия, Финляндия и Черногория (по 5% на каждую страну).