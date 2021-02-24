Назван простой способ справиться с мигренью

Люди, которые страдают от мигрени, должны делать больше физических упражнений, выяснили ученые из Вашингтонского университета.

Люди, которые страдают от мигрени, должны делать больше физических упражнений, выяснили ученые из Вашингтонского университета.

Специалисты провели исследование, которое показало, что занятие спортом не меньше 2,5 часа в неделю, снижает количество триггеров мигрени таких. Речь идет о стрессе, депрессии и проблемах со сном. Автор эксперимента Мейсон Дайс уточнил, что физические упражнения высвобождают эндорфины.

Также телеканал "360" передает, что поможет не допустить головные боли. Американский невролог и специалист по головным болям в NYU Langone Health и доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, как это сделать.