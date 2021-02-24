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13:57   24 Февраля 2021
Общество

Назван простой способ справиться с мигренью

Назван простой способ справиться с мигренью

Люди, которые страдают от мигрени, должны делать больше физических упражнений, выяснили ученые из Вашингтонского университета.

Специалисты провели исследование, которое показало, что занятие спортом не меньше 2,5 часа в неделю, снижает количество триггеров мигрени таких. Речь идет о стрессе, депрессии и проблемах со сном. Автор эксперимента Мейсон Дайс уточнил, что физические упражнения высвобождают эндорфины.

Также телеканал "360" передает, что поможет не допустить головные боли. Американский невролог и специалист по головным болям в NYU Langone Health и доцент кафедры неврологии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, как это сделать.

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#совет #спорт #мигрень

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