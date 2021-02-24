Яровая раскрыла подробности наказания за оскорбление ветерана ВОВ

Штраф за оскорбление ветерана ВОВ может составить до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет, заявила зампред Государственной думы РФ Ирина Яровая.

Штраф за оскорбление ветерана ВОВ может составить до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет, заявила зампред Государственной думы РФ Ирина Яровая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал информацию о возможных поправках к закону об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов, отметив, что в Кремле еще не видели соответствующих нововведений.

Суд приговорил блогера Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении фронтовика Игната Артеменко.