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13:53   24 Февраля 2021
Происшествия

Яровая раскрыла подробности наказания за оскорбление ветерана ВОВ

Яровая раскрыла подробности наказания за оскорбление ветерана ВОВ

Штраф за оскорбление ветерана ВОВ может составить до 5 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет, заявила зампред Государственной думы РФ Ирина Яровая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал информацию о возможных поправках к закону об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов, отметив, что в Кремле еще не видели соответствующих нововведений.

Суд приговорил блогера Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении фронтовика Игната Артеменко.

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#яровая #ветеран #оскорбление

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