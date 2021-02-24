Владимирские силовики задержали подозреваемого во взломе сервисов российского провайдера

Сотрудники ФСБ выявили противоправную деятельность 48-летнего жителя Владимира, который взломал устройство российского провайдера и установил на него вредоносные программы.

Сотрудники ФСБ выявили противоправную деятельность 48-летнего жителя Владимира, который взломал устройство российского провайдера и установил на него вредоносные программы.

Представители УФСБ РФ по Владимирской области сообщили о пресечении деятельности хакера, решившего подзаработать на взломе телекоммуникационного оборудования и распространении программ. По данным силовиков, мужчина приобрел устройство российского провайдера, а затем установил на него программное обеспечение, позволяющее просматривать платный контент.

Затем житель Владимира продал оборудование провайдера другому гражданину, и о сделке стало известно сотрудникам ФСБ, пишет kp.ru. Через некоторое время они задержали хакера и обвинили его в создании и распространении вредоносных программ.