13:46 24 Февраля 2021Общество
Крематорий в Карловых Варах Чехии не успевает сжигать тела жертв COVID-19
Ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в Чехии на грани глобальной катастрофы. Такое заявление 24 февраля сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
Ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в Чехии на грани глобальной катастрофы. Такое заявление 24 февраля сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
Бабиш оценил ситуацию с коронавирусом в стране, отметив, что она значительно усугубилась. По словам политика, крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших от новой коронавирусной инфекции.