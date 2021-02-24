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13:46   24 Февраля 2021
Общество

Крематорий в Карловых Варах Чехии не успевает сжигать тела жертв COVID-19

Крематорий в Карловых Варах Чехии не успевает сжигать тела жертв COVID-19

Ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в Чехии на грани глобальной катастрофы. Такое заявление 24 февраля сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Бабиш оценил ситуацию с коронавирусом в стране, отметив, что она значительно усугубилась. По словам политика, крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших от новой коронавирусной инфекции.

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#чехия #пандемия #коронавирус

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