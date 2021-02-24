13:43 24 Февраля 2021Политика
Лавров заподозрил Запад в использовании пандемии против "неугодных стран"
Страны Запада стремятся использовать пандемию коронавируса для оказания давления на правительства "неугодных" государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Страны Запада стремятся использовать пандемию коронавируса для оказания давления на правительства "неугодных" государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Они продолжают игнорировать негативное влияние незаконных рестрикций на осуществление прав человека, отметил глава российского дипломатического ведомства.
"Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России заявил, что для любого уважающего закон человека вопрос по "Северному потоку — 2" является закрытым, сообщает RT.