Лавров заподозрил Запад в использовании пандемии против "неугодных стран"

Страны Запада стремятся использовать пандемию коронавируса для оказания давления на правительства "неугодных" государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Страны Запада стремятся использовать пандемию коронавируса для оказания давления на правительства "неугодных" государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Они продолжают игнорировать негативное влияние незаконных рестрикций на осуществление прав человека, отметил глава российского дипломатического ведомства.

"Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", — подчеркнул Лавров.