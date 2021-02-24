Сергей Лавров указал на сохранение неравенства в США и ЕС

Протестные мероприятия на территории стран Евросоюза и Соединенных Штатов демонстрируют сохранение неравенства в этих государствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Протестные мероприятия на территории стран Евросоюза и Соединенных Штатов демонстрируют сохранение неравенства в этих государствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, пандемия нового типа коронавируса спровоцировала проявление застарелых проблем, включая ксенофобию, расизм, а также дискриминацию национальных и религиозных меньшинств.

Сергей Лавров подчеркнул, что беспорядки в Соединенных Штатах и странах Евросоюза продемонстрировали сохранение системного неравенства в этих государствах. Плюс ко всему они показали опасность попустительства экстремистским идеологиям, сказал министр во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека