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13:42   24 Февраля 2021
Политика

Сергей Лавров указал на сохранение неравенства в США и ЕС

Сергей Лавров указал на сохранение неравенства в США и ЕС

Протестные мероприятия на территории стран Евросоюза и Соединенных Штатов демонстрируют сохранение неравенства в этих государствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

По словам российского дипломата, пандемия нового типа коронавируса спровоцировала проявление застарелых проблем, включая ксенофобию, расизм, а также дискриминацию национальных и религиозных меньшинств.

Сергей Лавров подчеркнул, что беспорядки в Соединенных Штатах и странах Евросоюза продемонстрировали сохранение системного неравенства в этих государствах. Плюс ко всему они показали опасность попустительства экстремистским идеологиям, сказал министр во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека

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#евросоюз #сша #лавров #мид рф

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