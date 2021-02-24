Украинские силовики за сутки обстреляли семь населенных пунктов в Донбассе

Солдаты ВСУ за сутки десять раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрелы по семи населенным пунктам в Донбассе. Об этом сообщило представительство ДНР.

Солдаты ВСУ за сутки десять раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрелы по семи населенным пунктам в Донбассе. Об этом сообщило представительство ДНР.

Общее количество выпущенных украинскими силовиками боеприпасов за сутки превысило 37 единиц. При подсчете учитывались лишь снаряды калибром более 12,7 мм. При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что украинские военные нарушили бессрочный режим тишины и произвели обстрелы по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило десять раз", – сообщает ведомство ДНР.

Под огнем оказались районы сел Васильевки, Спартака, Яковлевки, поселка Старомихайловка, поселков шахты 6/7 и Гольмовского, а также окрестности села Веденского. Вследствие обстрелов были повреждены жилые дома и хозпостройки, сообщает СЦКК и МЧС ДНР.