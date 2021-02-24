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13:29   24 Февраля 2021
Общество

Россияне с 1 марта смогут отправиться в Грузию

Россияне с 1 марта смогут отправиться в Грузию

Российские туристы смогут с 1 марта посетить Грузию при условии наличия отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Грузия расширила перечень стран, граждане которым могут пересечь границу республики воздушным путем. В их число вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Украина.

Власти Грузии отменили все ограничительные меры по COVID-19, однако на территории страны продолжает действовать комендантский час.

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#туризм #грузия #коронавирус

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