Россияне с 1 марта смогут отправиться в Грузию

Российские туристы смогут с 1 марта посетить Грузию при условии наличия отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Российские туристы смогут с 1 марта посетить Грузию при условии наличия отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Грузия расширила перечень стран, граждане которым могут пересечь границу республики воздушным путем. В их число вошли Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Украина.

Власти Грузии отменили все ограничительные меры по COVID-19, однако на территории страны продолжает действовать комендантский час.