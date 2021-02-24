Балийская полиция поймала скрывавшегося от Интерпола россиянина

Сбежавшего от полиции жителя России поймали на острове Бали. Мужчину около двух недель разыскивал Интерпол.

Сбежавшего от полиции жителя России поймали на острове Бали. Мужчину около двух недель разыскивал Интерпол.

Глава отдела по связям с общественностью национальной полиции Арго Ювоно заявил, что турист был арестован на вилле острова 24 февраля 2021 года. Мужчине удалось сбежать при транспортировке.

Местные правоохранительные органы задержали россиянина в районе Северная Кута, вместе с ним была поймана его подруга, которая, по предварительным данным, помогла ему при побеге. Сейчас россияне ожидают депортации на родину. Также уточняется, что беглец не сопротивлялся при задержании.