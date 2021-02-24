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13:14   24 Февраля 2021
Политика

МИД РФ отреагировал на расширение антироссийских санкций по Навальному

МИД РФ отреагировал на расширение антироссийских санкций по Навальному

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Евросоюза по расширению санкционных ограничений из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Российские дипломаты назвали такие шаги Брюсселя цирком и заранее разыгранной историей.

Стоит отметить, что Кремль всегда действует зеркально в подобных ситуациях. Кроме того, решение суда о замене Навальному условного срока на реальный является абсолютно законным, так как блогер неоднократно нарушал условия отбывания условного наказания.

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#ес #навальный #мид рф

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