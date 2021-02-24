13:14 24 Февраля 2021Политика
МИД РФ отреагировал на расширение антироссийских санкций по Навальному
Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Евросоюза по расширению санкционных ограничений из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Евросоюза по расширению санкционных ограничений из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Российские дипломаты назвали такие шаги Брюсселя цирком и заранее разыгранной историей.
Стоит отметить, что Кремль всегда действует зеркально в подобных ситуациях. Кроме того, решение суда о замене Навальному условного срока на реальный является абсолютно законным, так как блогер неоднократно нарушал условия отбывания условного наказания.