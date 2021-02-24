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13:09   24 Февраля 2021
Политика

Президент Киргизии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Киргизии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров проведет в рамках визита в Москву переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры стран обсудят ключевые вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшего развития. Это первый зарубежный визит Жапарова в должности президента.

Также Жапаров проведет встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

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#москва #путин #жапаров

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