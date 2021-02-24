Генштаб Украины признал необходимость перевооружения армии по стандартам НАТО

Украина начнет перевооружение и модернизацию армии по стандартам НАТО, а также избавится от советского наследия. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ.

Украина начнет перевооружение и модернизацию армии по стандартам НАТО, а также избавится от советского наследия. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ.

Для Украины сейчас очень важно достичь совместимости ВСУ с военными формированиями НАТО. Киев хочет получить финансовую помощь в рамках трастовых фондов. Эти деньги в дальнейшем планируют использовать при закупке оборудования для насущных потребностей украинской армии, профессиональной подготовки персонала и реабилитации раненых военнослужащих.

Генерал-лейтенант Сергей Корнейчук подчеркнул, что в 2020 году Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями. Это дает ей ряд преимуществ по подготовке персонала и подразделений, а также существенно расширяет возможности в учебно-тренировочных мероприятиях.

Нынешнее состояние украинской армии плачевное, констатирует Корнейчук. ВСУ необходимо перевооружить и модернизировать по стандартам НАТО. По мнению начальника Генштаба армии Украины, следует полностью избавиться от советского военного наследия. В связи с этим страна ведет переговоры о закупках боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, противоракетных комплексов и кораблей для ВМС.

В этом году Украина планирует получить береговой ракетный комплекс "Нептун", американские списанные патрульные катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый артиллерийский катер "Гюрза-М" и парочку десантно-штурмовых катеров.