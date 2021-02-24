13:03 24 Февраля 2021Армия
Песков: отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается
Военная служба в России остается конституционной обязанностью граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Военная служба в России остается конституционной обязанностью граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, отмена обязательной службы сейчас не обсуждается.
"Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", — отметил Песков в беседе с журналистами.
Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал обязательную службу в РФ. Артист назвал проведенное им время в армии бесполезным.