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13:03   24 Февраля 2021
Армия

Песков: отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается

Песков: отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается

Военная служба в России остается конституционной обязанностью граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, отмена обязательной службы сейчас не обсуждается.

"Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", — отметил Песков в беседе с журналистами.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал обязательную службу в РФ. Артист назвал проведенное им время в армии бесполезным.

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#песков #кремль #военная служба

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