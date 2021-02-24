Песков: отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается

Военная служба в России остается конституционной обязанностью граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Военная служба в России остается конституционной обязанностью граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, отмена обязательной службы сейчас не обсуждается.

"Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", — отметил Песков в беседе с журналистами.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев раскритиковал обязательную службу в РФ. Артист назвал проведенное им время в армии бесполезным.